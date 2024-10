Oasport.it - LIVE ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna 87-85 Eurolega basket 2024 in DIRETTA: Cordinier fallisce l’attacco decisivo, V-nere ko! 15 punti di Diouf

(Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:05 Termina qui la nostraper questa sera. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, per averci seguito anche quest’oggi. Buon proseguimento di serata ed un saluto sportivo! 22:00 TOP SCORER:: Sako 19, Maledon 17, De Colo 1623,15, Pajola 11 Finisce qui: l’vince per 87-85 contro la, che non ha saputo mettere la freccia dopo una lunga rincorsa!viene stoppato da Sako forzando l’ultima giocata! 87-85 1/2 per Maledon ai liberi. 86-85 1/2 per Sako in lunetta. Time-out di coach Luca Banchi quando si sta per entrare nell’ultimo minuto dei tempi regolamentari. 85-85 DIFESA DI BELINELLI, GIOCATA DA FUORICLASSE DI SHENGELIA E SCHIACCIATA DI: PAREGGIO! 85-83 2/2 per Nando De Colo in lunetta.