LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: poco vento, regate rinviate. Il nuovo orario (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:52 E’ tutto qui per ora. Appuntamento alle 14.00 con la DIRETTA LIVE testuale dell’ultima giornata di regate di flotta del girone A della Coppa America femminile. 11:50 Arriva la comunicazione ufficiale del comitato di regata. A causa dell’assenza del vento le regate di flotta del gruppo A sono rinviate alle 14.00 di quest’oggi. 11:43 Continua l’attesa. Il vento è praticamente assente e le imbarcazioni sono ferme all’interno del campo di regata. 11:38 I team del gruppo B gareggiano su imbarcazioni gentilmente prestate dalle squadre ufficiali. Le olandesi di Jajo Team Dutchsail hanno raggiunto le semifinali a bordo dello scafo di Luna Rossa. Per questo motivo alle neerlandesi verrà assegnata una nuova imbarcazione in vista delle semifinali. 11:33 Regia internazionale che inizia a mandare in onda le regate scorse. Oasport.it - LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: poco vento, regate rinviate. Il nuovo orario Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:52 E’ tutto qui per ora. Appuntamento alle 14.00 con latestuale dell’ultima giornata didi flotta del girone A della Coppa America. 11:50 Arriva la comunicazione ufficiale del comitato di regata. A causa dell’assenza delledi flotta del gruppo A sonoalle 14.00 di quest’oggi. 11:43 Continua l’attesa. Ilè praticamente assente e le imbarcazioni sono ferme all’interno del campo di regata. 11:38 I team del gruppo B gareggiano su imbarcazioni gentilmente prestate dalle squadre ufficiali. Le olandesi di Jajo Team Dutchsail hanno raggiunto le semifinali a bordo dello scafo di Luna Rossa. Per questo motivo alle neerlandesi verrà assegnata una nuova imbarcazione in vista delle semifinali. 11:33 Regia internazionale che inizia a mandare in onda lescorse.

