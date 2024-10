La terrificante furia dell’uragano Milton, lo stadio dei Tampa Bay Rays squarciato dalle raffiche (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Tropicana Field, la storica sede dei Tampa Bay Rays franchigia di baseball americano, ha ceduto sotto la violenza dell'uragano Milton. Era stato indicato come rifugio per 10 mila persone ma "il più grande tetto a cupola sostenuto da cavi del mondo" è collassato sotto le raffiche da 35 metri al secondo. Fanpage.it - La terrificante furia dell’uragano Milton, lo stadio dei Tampa Bay Rays squarciato dalle raffiche Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Tropicana Field, la storica sede deiBayfranchigia di baseball americano, ha ceduto sotto la violenza dell'uragano. Era stato indicato come rifugio per 10 mila persone ma "il più grande tetto a cupola sostenuto da cavi del mondo" è collassato sotto leda 35 metri al secondo.

