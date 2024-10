Italia-Belgio, MOVIOLA – Bruttissima entrata di Pellegrini su Theate: rosso corretto (Di giovedì 10 ottobre 2024) Continua anche in Nazionale il periodo difficile di Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma si è reso protagonista di una Bruttissima entrata sul difensore del Belgio Theate nel corso del primo tempo della sfida tra l’Italia e l’undici allenato da Domenico Tedesco. Scivolata con tacchetti all’altezza del tendine d’Achille che inizialmente è stata sanzionata con un cartellino giallo da Eskas. Il fischietto norvegese è stato poi richiamato dal Var e ha cambiato, giustamente, il colore del cartellino da giallo e a rosso. Italia che poi ha subito la rete del 2-1 sulla punizione scaturita dal fallo del numero 10 della Nazionale. Italia-Belgio, MOVIOLA – Bruttissima entrata di Pellegrini su Theate: rosso corretto SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Continua anche in Nazionale il periodo difficile di Lorenzo. Il centrocampista della Roma si è reso protagonista di unasul difensore delnel corso del primo tempo della sfida tra l’e l’undici allenato da Domenico Tedesco. Scivolata con tacchetti all’altezza del tendine d’Achille che inizialmente è stata sanzionata con un cartellino giallo da Eskas. Il fischietto norvegese è stato poi richiamato dal Var e ha cambiato, giustamente, il colore del cartellino da giallo e ache poi ha subito la rete del 2-1 sulla punizione scaturita dal fallo del numero 10 della Nazionale.disuSportFace.

