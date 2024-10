Italia-Belgio finisce in parità: serata da ricordare per Ngonge (Di giovedì 10 ottobre 2024) Italia-Belgio finisce in parità. Dopo il doppio successo contro Francia e Israele di settembre, gli azzurri di Spalletti non riescono ad avere la meglio sugli uomini di Tedesco nonostante una straordinaria partenza. Alla fine Donnarumma e compagni devono accontentarsi del 2-2, dopo aver giocato Napolitoday.it - Italia-Belgio finisce in parità: serata da ricordare per Ngonge Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)in. Dopo il doppio successo contro Francia e Israele di settembre, gli azzurri di Spalletti non riescono ad avere la meglio sugli uomini di Tedesco nonostante una straordinaria partenza. Alla fine Donnarumma e compagni devono accontentarsi del 2-2, dopo aver giocato

Le pagelle dell’Italia contro il Belgio. Tonali - che ritmo. Il carattere di Ricci - Dimarco il migliore - Fagioli 5,5. L’uomo giusto al momento giusto. Poi però si ferma lì. Fa il doppio lavoro come supporto davanti. Sbaglia il disimpegno che lancia Theate, poi atterrato da Pellegrini. Ruvido quanto basta, anche troppo. Roma, 10 ottobre 2024 – Ecco le pagelle dell’Italia in Nations League contro il Belgio. (Sport.quotidiano.net)

Italia-Belgio 2-2 - Adani e Stramaccioni : “Rigore netto - ci è andata bene” - Lele Adani ci va giù ancora più duro: “E’ molto semplice, non è stato dato calcio di rigore perché c’era un incompetente al VAR. Italia-Belgio finisce 2-2, ma gli azzurri poco dopo aver subito il gol del 2-2 da Trossard hanno seriamente rischiato di veder compromessa ancora di più la partita a causa di un fallo di Bastoni in area di rigore ai danni di Openda. (Sportface.it)

L'Italia brilla - poi resta in dieci e resiste : è 2-2 con il Belgio - Servono cambi, il Belgio ne fa tre in un colpo solo puntando al bersaglio grosso mentre Spalletti fa entrare subito Udogie e Fagioli per Dimarco e Ricci. Il match è largamente in discesa, il Belgio è stordito e non riesce a trovare le geometrie per farsi avanti con pericolosità ma tutto cambia al 40'. (Liberoquotidiano.it)