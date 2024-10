Anteprima24.it - Gesesa, irregolarità idrica a Sant’Agata il 15 e 16 ottobre

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di. Comunichiamo che nelle giornate del 15 e 16saranno eseguiti dei lavori di manutenzione straordinaria su tratto di rete in via Santisi nel Comune di Sat'Agata de Goti. Pertanto dalle ore 09:00 alle ore 16:00 si potranno verificare problemi di bassa pressione e mancanza acqua. Informiamo, inoltre, che sarà posizionata un' autobotte in via Santisi nei giorni indicati.