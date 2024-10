Cina: lo sviluppo da nazione arretrata a seconda economia mondiale (Di giovedì 10 ottobre 2024) Pechino, 10 ott – (Xinhua) – Dalla fondazione della Repubblica popolare cinese, 75 anni fa, il Paese si e’ trasformato da nazione arretrata e povera a seconda economia mondiale, raggiungendo numerosi traguardi lungo il percorso. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: lo sviluppo da nazione arretrata a seconda economia mondiale Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Pechino, 10 ott – (Xinhua) – Dalla fondazione della Repubblica popolare cinese, 75 anni fa, il Paese si e’ trasformato dae povera a, raggiungendo numerosi traguardi lungo il percorso. Agenzia Xinhua

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Presidente Mattarella al Convegno in occasione degli 80 anni della Coldiretti - (mi-lorenteggio.com) Roma, 8 ottobre 2024 – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato al Convegno in occasione degli 80 anni della Coldiretti, che ha avuto luogo al Teatro Elis ... (mi-lorenteggio.com)

Agricoltura, Mattarella: "cartina di tornasole della realizzazione dei diritti costituzionali" - "La questione agraria ha segnato la vicenda repubblicana, rappresentando una delle cartine di tornasole della capacità del nuovo ordinamento di rendere effettivi i diritti elencati nella nostra Carta ... (rainews.it)

Mattarella agli 80 anni della Coldiretti: «La pace si costruisce a partire da acqua e cibo» - Il presidente della Repubblica interviene in presenza alla ricorrenza della Coldiretti. Sottolinea come la Costituzione sia basata sulla questione agraria, sull’agricoltura come motore di benessere e ... (corriere.it)