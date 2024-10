Impresaitaliana.net - Azienda ospedaliera Federico II di Napoli, sindacati: “Preoccupati per i lavoratori delle pulizie”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Con una lettera congiunta la Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporti Uil e Ugl servizi ambientali hanno chiesto delucidazioni per il bando di gara relativo all’affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione del complesso ospedaliero dell’A.O.U.II «Siamo fortementeper la pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione del complesso ospedaliero dell’A.O.U.II ex Policlinico nuovo per il prossimo biennio». Queste le parole di Guglielmo Mastrogiovanni, segretario regionale della Filcams Cgil Campania che insieme alle altre sigle sindacali ha chiesto un incontro in Prefettura per chiarire quanto sta accadendo nell’II. «Da una verifica effettuata l’importo a base di gara stimato dalla stazione appaltante per il costo della manodopera per un solo anno è di 11.217.