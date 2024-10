Usa, l’annuncio: “Sinwar è vivo ed è a Gaza” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Gli Stati Uniti hanno confermato che Yahya Sinwar, leader di Hamas, è vivo e si trova probabilmente nascosto in un tunnel sotterraneo a Gaza. Secondo Brett McGurk, delegato della Casa Bianca per il Medio Oriente, Sinwar rimane al comando delle operazioni del gruppo e si crede che tenga ostaggi nelle vicinanze del luogo in cui si nasconde. Queste informazioni sono state condivise durante una conversazione con i rabbini americani per le festività principali, rappresentando il più recente aggiornamento dettagliato sulla situazione di Sinwar da parte di un alto funzionario statunitense. Negli ultimi giorni, sembrerebbe che Sinwar abbia ripreso i contatti con altri membri di Hamas situati fuori Gaza, dopo un periodo di oltre un mese in cui non si avevano sue notizie. Thesocialpost.it - Usa, l’annuncio: “Sinwar è vivo ed è a Gaza” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Gli Stati Uniti hanno confermato che Yahya, leader di Hamas, èe si trova probabilmente nascosto in un tunnel sotterraneo a. Secondo Brett McGurk, delegato della Casa Bianca per il Medio Oriente,rimane al comando delle operazioni del gruppo e si crede che tenga ostaggi nelle vicinanze del luogo in cui si nasconde. Queste informazioni sono state condivise durante una conversazione con i rabbini americani per le festività principali, rappresentando il più recente aggiornamento dettagliato sulla situazione dida parte di un alto funzionario statunitense. Negli ultimi giorni, sembrerebbe cheabbia ripreso i contatti con altri membri di Hamas situati fuori, dopo un periodo di oltre un mese in cui non si avevano sue notizie.

