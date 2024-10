Trump e la visita a Gaza: “Sarebbe meglio di Monaco, potrebbe diventare il miglior posto del Medioriente e del mondo” - VIDEO (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un intervento su Salem Radio Network, ha dichiarato che Gaza “potrebbe essere meglio del principato di Monaco”. “Ha la migliore posizione in Medio Oriente, la migliore acqua, il migliore tutto”, ha affermato il tycoon sulla base del suo “occhio da co Ilgiornaleditalia.it - Trump e la visita a Gaza: “Sarebbe meglio di Monaco, potrebbe diventare il miglior posto del Medioriente e del mondo” - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'ex presidente degli Stati Uniti Donaldin un intervento su Salem Radio Network, ha dichiarato cheesseredel principato di”. “Ha lae posizione in Medio Oriente, lae acqua, ile tutto”, ha affermato il tycoon sulla base del suo “occhio da co

