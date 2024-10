Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi di nuovo insieme? Perché è possibile il ritorno di fiamma (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sei anni dopo, di nuovo loro: Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi sono di nuovo al centro del gossip italiano. Il motivo? Un presunto ritorno di fiamma tra i due. Ma andiamo con ordine. Cos’è successo Secondo l’indiscrezione lanciata da Diva e Donna, De Martino e Marcuzzi si starebbero di nuovo frequentando, sei anni dopo la storia nata dietro le quinte della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi. Lei conduceva il programma, lui era l’inviato speciale sull’isola. Una notizia mai smentita dai due protagonisti e di traverso, via social, apparentemente confermata da Belen Rodriguez. L’argentina, al tempo sposata con De Martino, rispondendo su Instagram alla domanda: “Poi un giorno ci dirai se la storia del tuo ex marito con Marcuzzi era vera”, ha risposto con un: “Confermo”. Questo tradimento sarebbe stato tra le cause del divorzio. Quotidiano.net - Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi di nuovo insieme? Perché è possibile il ritorno di fiamma Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sei anni dopo, diloro:Desono dial centro del gossip italiano. Il motivo? Un presuntoditra i due. Ma andiamo con ordine. Cos’è successo Secondo l’indiscrezione lanciata da Diva e Donna, Desi starebbero difrequentando, sei anni dopo la storia nata dietro le quinte della tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi. Lei conduceva il programma, lui era l’inviato speciale sull’isola. Una notizia mai smentita dai due protagonisti e di traverso, via social, apparentemente confermata da Belen Rodriguez. L’argentina, al tempo sposata con De, rispondendo su Instagram alla domanda: “Poi un giorno ci dirai se la storia del tuo ex marito conera vera”, ha risposto con un: “Confermo”. Questo tradimento sarebbe stato tra le cause del divorzio.

