Russia: “Aumentato rischio di guerra nucleare per le politiche distruttive dell’Occidente” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il rischio di una guerra nucleare è tornato a farsi sentire in maniera preoccupante. A lanciare l’allarme è stata Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, che ha attribuito l’innalzamento delle tensioni alle “politiche distruttive dell’Occidente”. Nel suo intervento, riportato dall’agenzia Interfax, Zakharova ha affermato che il pericolo di un conflitto nucleare è “seriamente Aumentato” a causa delle azioni degli Stati Uniti e dei membri della NATO che ne seguono la linea. L’accusa della Russia agli Stati Uniti e alla NATO Zakharova ha espresso parole dure nei confronti delle strategie occidentali, sottolineando che le scelte compiute finora rischiano di portare a conseguenze catastrofiche. Thesocialpost.it - Russia: “Aumentato rischio di guerra nucleare per le politiche distruttive dell’Occidente” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ildi unaè tornato a farsi sentire in maniera preoccupante. A lanciare l’allarme è stata Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, che ha attribuito l’innalzamento delle tensioni alle “”. Nel suo intervento, riportato dall’agenzia Interfax, Zakharova ha affermato che il pericolo di un conflittoè “seriamente” a causa delle azioni degli Stati Uniti e dei membri della NATO che ne seguono la linea. L’accusa dellaagli Stati Uniti e alla NATO Zakharova ha espresso parole dure nei confronti delle strategie occidentali, sottolineando che le scelte compiute finora rischiano di portare a conseguenze catastrofiche.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Auto vs cognac : la crisi Cina-Ue e il rischio di una guerra commerciale - Da venerdì la Cina obbligherà gli importatori di brandy dall’Unione europea a consegnare alle dogane cinesi quello che il ministero del Commercio di Pechino chiama. (Ilfoglio.it)

La Cina dichiara guerra al brandy europeo - export a rischio - Ad esempio, i prodotti Martell affrontano una tariffa del 30,6% contro il 38,1% per Remy Martin e il 39% per Hennessey. “Noi non ci preoccupiamo mai. Le tariffe vengono imposte a decine di aziende, tra cui alcuni produttori spagnoli. Abbiamo condotto una seria indagine sui rischi di sovrapproduzione in alcuni settori. (Lapresse.it)

Libano - il generale Tricarico : «Improbabile una guerra totale. Il rischio è il ritorno del terrorismo» - «Il rischio vero della situazione creata dagli attacchi di Israele in Libano e dall?uccisione di Nasrallah non è il precipitare della situazione, la guerra totale. Che non ci... (Ilmessaggero.it)