Nuovo sciopero dei treni sabato 12 e domenica 13 ottobre (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dalle 21:00 di sabato 12 ottobre alle ore 20:59 di domenica 13 ottobre 2024 è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Lo sciopero è proclamato dai sindacati Cub Trasporti e Sgb nell'ambito delle faticose trattative per il rinnovo del contratto Veneziatoday.it - Nuovo sciopero dei treni sabato 12 e domenica 13 ottobre Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dalle 21:00 di12alle ore 20:59 di132024 è stato indetto unonazionale del personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Loè proclamato dai sindacati Cub Trasporti e Sgb nell'ambito delle faticose trattative per il rinnovo del contratto

Sciopero treni 12 e 13 ottobre senza fasce di garanzia : gli orari - La protesta nazionale è prevista per il weekend del 12 e 13 ottobre, dalle 21:00 di sabato 12 fino alle 20:59 di domenica 13 ottobre. Dopo un settembre già segnato da numerosi disagi, il settore dei trasporti si prepara a un nuovo sciopero che interesserà il personale del Gruppo FS, Trenitalia e ... (Tg24.sky.it)

Sciopero treni 12 e 13 ottobre 2024 - modalità e orari : l’elenco dei viaggi garantiti - I viaggiatori, che intendono rinunciare al viaggio, possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero: – fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; – fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali, in ... (Quifinanza.it)

Sciopero treni : stop alla circolazione di 24 ore sabato 12 e domenica 13 ottobre - . I treni potranno subire cancellazioni o variazioni e l’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. sono previste fasce di garanzia L'articolo Sciopero treni: stop alla circolazione di 24 ore sabato 12 e domenica 13 ottobre ... (Firenzepost.it)

Sciopero per il clima - corteo di Fridays For Future l'11 ottobre : le motivazioni della protesta e il percorso - Insieme a loro ci saranno, tra le altre, diverse sigle sindacali della CGIL, i S. . Venerdì 11 ottobre gli attivisti per il clima scenderanno in piazza per lo ‘Sciopero per la giustizia climatica’. I. . . I Fridays for Future tornano in piazza. Cobas, CISL, UIL, le realtà ecologiste come XR, ... (Torinotoday.it)

