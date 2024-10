Ilfattoquotidiano.it - Non solo deforestazione: le 29 grandi aziende di carne e latticini emettono lo stesso metano delle 100 maggiori compagnie di oil&gas

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Le emissioni stimate didi 29produttrici dia livello mondiale sono comparabili a quelle100società del settore dei combustibili fossili. Anche le stime di emissione dell’italiana Cremonini arrivano a superare quelle di diverseoil&gas, mentre leproduttrici di(JBS, Marfrig, Minerva, Cargill e Dairy Farmers of America), a livello globale, piùdi BP, Shell, ExxonMobil, TotalEnergies e Chevron messe insieme. Sono alcuni dei dati emersi da un nuovo rapporto di Greenpeace Nordic, nel quale l’ong si concentra sulle emissioni di(quelle effettive del 2022 per lefossili e le stime di emissioni per quelle produttrici di, ndr) e sul contributo di queste società alla crisi climatica.