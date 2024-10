Ilrestodelcarlino.it - Negozi in agonia murati dalle impalcature a Pesaro: lavori infiniti nei palazzi

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 – Più che “Stiamo lavorando per voi” alcuni commercianti del centro storico sostengono che si stia applicando un’altra teoria: “Stiamo lavorando contro di voi”. Perché lesugli stabili vanno avanti da anni e tra via Branca e via Almerici è tutta una protesta. In un grandeo di ottica di via Branca, ’Nau’, dalla vetrina si vedono due secchi sul pavimento, dato che, a causa delle forti piogge dei giorni scorsi, l’acqua gocciolava all’interno dei locali, per cui i titolari hanno chiuso i battenti con tanto di cartello davanti che recita: “Problemi allo stabile”. Un immobile in corso di ristrutturazione,che vanno avanti da molti mesi.