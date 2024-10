Napoli. Mariano Pilato trovato senza vita a Materdei: arrestato l’amico Roberto Ambrosio (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ci sarebbero futili motivi alla base del litigio che ha portato alla morte di Mariano Pilato, 48 anni, trovato senza vita in un’abitazione di Materdei, nel centro di Napoli. Mariano Pilato è stato ucciso a coltellate. In manette l’amico Roberto Ambrosio, 59 anni. Il padrone di casa, rintracciato dagli agenti poco dopo l’intervento, è stato arrestato con l’accusa di omicidio. La Polizia è intervenuta nella notte presso l’abitazione di via Benedetto De Falco a seguito della segnalazione alla centrale operativa di una persona ferita mortalmente con un’arma da taglio. Sul posto sono arrivate le pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli e dei commissariati Dante e Decumani. Marino Pilato era già morto. I sanitari ne hanno potuto constatare solo l’avvenuto decesso. Laprimapagina.it - Napoli. Mariano Pilato trovato senza vita a Materdei: arrestato l’amico Roberto Ambrosio Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ci sarebbero futili motivi alla base del litigio che ha portato alla morte di, 48 anni,in un’abitazione di, nel centro diè stato ucciso a coltellate. In manette, 59 anni. Il padrone di casa, rintracciato dagli agenti poco dopo l’intervento, è statocon l’accusa di omicidio. La Polizia è intervenuta nella notte presso l’abitazione di via Benedetto De Falco a seguito della segnalazione alla centrale operativa di una persona ferita mortalmente con un’arma da taglio. Sul posto sono arrivate le pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura die dei commissariati Dante e Decumani. Marinoera già morto. I sanitari ne hanno potuto constatare solo l’avvenuto decesso.

Lite furibonda tra due amici : Mariano Pilato ucciso a coltellate in strada - Una banale lite scoppiata a Napoli nella notte tra l'8 e il 9 ottobre è finita in tragedia. Mariano Pilato, classe 1976, è morto per le ferite riportate a causa delle coltellate inflitte da un 59enne con precedenti. L'aggressione è avvenuta in via Benedetto De Falco, in zona Avvocata, tra la... (Today.it)