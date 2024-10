Meteo Italia: breve tregua, poi nuova perturbazione da giovedì (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma - Settimana di transizione con una breve pausa mercoledì e nuovo peggioramento da giovedì, con forti piogge al Centro-Nord. La settimana proseguirà con una breve tregua dal maltempo nella giornata di mercoledì 9 ottobre, prima di una nuova perturbazione che colpirà l’Italia da giovedì 10 ottobre. Questo cambio di condizioni Meteo vedrà prima un miglioramento temporaneo, seguito da un ulteriore peggioramento, che interesserà soprattutto le regioni settentrionali e parte del Centro. Ecco tutti i dettagli giorno per giorno. Mercoledì 9 ottobre Al Nord, la giornata inizierà con tempo in prevalenza soleggiato, ma le condizioni peggioreranno progressivamente nel pomeriggio, con l’arrivo di nuove precipitazioni sul Nord-Ovest, specialmente su Liguria, Piemonte e le zone alpine della Lombardia. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime comprese tra 19°C e 23°C. Abruzzo24ore.tv - Meteo Italia: breve tregua, poi nuova perturbazione da giovedì Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma - Settimana di transizione con unapausa mercoledì e nuovo peggioramento da, con forti piogge al Centro-Nord. La settimana proseguirà con unadal maltempo nella giornata di mercoledì 9 ottobre, prima di unache colpirà l’da10 ottobre. Questo cambio di condizionivedrà prima un miglioramento temporaneo, seguito da un ulteriore peggioramento, che interesserà soprattutto le regioni settentrionali e parte del Centro. Ecco tutti i dettagli giorno per giorno. Mercoledì 9 ottobre Al Nord, la giornata inizierà con tempo in prevalenza soleggiato, ma le condizioni peggioreranno progressivamente nel pomeriggio, con l’arrivo di nuove precipitazioni sul Nord-Ovest, specialmente su Liguria, Piemonte e le zone alpine della Lombardia. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime comprese tra 19°C e 23°C.

