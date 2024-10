Klopp desideroso di “imparare di nuovo” nel nuovo ruolo di Head of Global Soccer della Red Bull (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 2024-10-09 14:21:32 Breaking news: Jurgen Klopp non vede l’ora di “imparare” cosa è “utile per il calcio” nel suo nuovo ruolo presso Red Bull Head of Global Soccer. Il leggendario allenatore tedesco ha confermato mercoledì che il suo primo lavoro da quando ha lasciato la panchina del Liverpool sarà un ruolo rinnovato dal 1° gennaio, supervisionando la rete Globale di club della Red Bull, tra cui RB Leipzig, FC Salisburgo e New York Red Bulls. Dopo aver vinto la Premier League, la Champions League e innumerevoli altri titoli durante la sua carriera manageriale, Klopp non vede l’ora di vivere il calcio da una prospettiva diversa. Il 57enne ha rivelato che il suo nuovo lavoro consisterà nell’aiutare i manager della Red Bull negli alti e bassi del calcio, ma anche nello sviluppare il gioco nel suo complesso. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 2024-10-09 14:21:32 Breaking news: Jurgennon vede l’ora di “” cosa è “utile per il calcio” nel suopresso Redof. Il leggendario allenatore tedesco ha confermato mercoledì che il suo primo lavoro da quando ha lasciato la panchina del Liverpool sarà unrinnovato dal 1° gennaio, supervisionando la retee di clubRed, tra cui RB Leipzig, FC Salisburgo e New York Reds. Dopo aver vinto la Premier League, la Champions League e innumerevoli altri titoli durante la sua carriera manageriale,non vede l’ora di vivere il calcio da una prospettiva diversa. Il 57enne ha rivelato che il suolavoro consisterà nell’aiutare i managerRednegli alti e bassi del calcio, ma anche nello sviluppare il gioco nel suo complesso.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il ritorno di Klopp : l’ex tecnico del Liverpool è il nuovo responsabile calcio del gruppo Red Bull - Klopp si è subito detto entusiasta del suo nuovo ruolo e si vede già "principalmente come un mentore per gli allenatori e la dirigenza dei club Red Bull”. È quindi uno scenario, almeno per ora molto futuribile: il presente di Jurgen Klopp si chiama Red Bull. Come ho detto, non potrei essere più entusiasta di così". (Sport.quotidiano.net)

Red Bull - ufficiale la nomina di Klopp : nuovo ruolo per l’allenatore - ecco cosa farà - L’ex allenatore del Liverpool assumerà il ruolo di Head of Soccer dal 1° gennaio 2025. COMUNICATO – «Jurgen Klopp, una delle figure più […]. Tutti i dettagli in merito Il gruppo Red Bull ha ufficializzato un accordo con Jurgen Klopp. L’annuncio del gruppo Red Bull sulla nomina dell’ex allenatore di Borussia Dortmund e Liverpool Jurgen Klopp. (Calcionews24.com)

Ultime notizie Calcio Estero : Kostic è arrivato a Istanbul. Klopp torna per un giorno al Borussia; Inghilterra - polemica sul nuovo ct - Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Calcio News 24. […]. Tutte le ultime notizie più importanti del giorno nel Calcio Estero, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano il Calcio estero, gli eventi più significativi che si verificano nel panorama calcistico internazionale. (Calcionews24.com)