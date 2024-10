Inchiesta ultras, Inzaghi sentito stamattina dalla polizia di Milano (Repubblica) (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Inizia con Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, il giro di colloqui con la polizia per chiarire i fatti che coinvolgono i tesserati dell’Inter nell’Inchiesta sugli ultras di Inter e Milan. Lo scrive Repubblica. Il mister è stato il primo, poi toccherà anche a Zanetti, Marotta, Calabria (per il Milan). Non si esclude nemmeno che gli inquirenti possano convocare anche Barella e Çalhano?lu Simone Inzaghi sentito dalla polizia nell’ambio dell’Inchiesta sugli ultras milanesi Scrive Repubblica: “L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, è stato sentito stamani a Milano dagli investigatori della Squadra Mobile che si occupano dell’Inchiesta sui capi ultrà di Inter e Milan”. Ilnapolista.it - Inchiesta ultras, Inzaghi sentito stamattina dalla polizia di Milano (Repubblica) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Inizia con Simone, allenatore dell’Inter, il giro di colloqui con laper chiarire i fatti che coinvolgono i tesserati dell’Inter nell’suglidi Inter e Milan. Lo scrive. Il mister è stato il primo, poi toccherà anche a Zanetti, Marotta, Calabria (per il Milan). Non si esclude nemmeno che gli inquirenti possano convocare anche Barella e Çalhano?lu Simonenell’ambio dell’suglimilanesi Scrive: “L’allenatore dell’Inter, Simone, è statostamani adagli investigatori della Squadra Mobile che si occupano dell’sui capi ultrà di Inter e Milan”.

