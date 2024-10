Ilary Blasi, il nuovo look autunnale è sporty ma col colletto gioiello tempestato di cristalli (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Come illuminare le giornate piovose e uggiose dell'autunno? Con una felpa con colletto gioiello come quella di Ilary Blasi: ecco tutti i dettagli del look sporty ma scintillante. Fanpage.it - Ilary Blasi, il nuovo look autunnale è sporty ma col colletto gioiello tempestato di cristalli Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Come illuminare le giornate piovose e uggiose dell'autunno? Con una felpa concome quella di: ecco tutti i dettagli delma scintillante.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chanel Totti cambia look ed è identica a mamma Ilary Blasi : il video che sta conquistando il web è virale - La lunga e dorata chioma della ragazza oggi appare decisamente più corta e di qualche tono più scura: sul web il nuovo look è approvato! Chanel Totti sempre più uguale alla mamma Chanel Totti ha deciso di tagliare i capelli di diversi centimetri: oggi la chioma della diciassettenne arriva di poco sotto le sue spalle, ma non è finita qui. (Donnapop.it)

Giampaolo Morelli : “Trattato da stupido per la dislessia. Ilary Blasi nel mio film? L’ho voluta proteggere” - Continua a leggere . Il film segna anche il debutto di Ilary Blasi nella recitazione: "La sua forza più grande? Una buona dose di autoironia". it - Arrivare alla regia era un desiderio che tenevo lì, nascosto". "Ho un passato come timido e dislessico, per tutta la vita ho cercato di superare i miei limiti - svela a Fanpage. (Fanpage.it)

Le nuove scarpe trasparenti di Ilary Blasi : sono ispirate a un’opera d’arte e costano oltre mille euro - Ilary Blasi ha ricevuto un regalo davvero molto particolare: delle nuove scarpe trasparenti col tacco a spillo che sembra "gocciolare". La cosa che in pochi sanno è che sono ispirate a un'opera d'arte: ecco il loro significato simbolico e il loro prezzo.Continua a leggere . (Fanpage.it)