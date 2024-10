Il plauso di Malagò a Bergamo | Dallo sport di alto livello a quello per tutti | qui la situazione è eccellente

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024). Dal Cus alla Cittadella dello, passando per la Passione di Yara, la Guardia di Finanza, il Csi e l’Accademia delloper la Solidarietà: queste le principali tappe che hanno scandito la giornata del presidente del Coni Giovanni, ospite martedì 8 ottobre di alcune delle realtàive più vivaci della nostra città. In mattinata la visita al Centro Universitarioivo di Dalmine, dove ad attirare l’attenzione del numero uno del Comitato Olimpico nazionale è stata “la cura al dettaglio, l’organizzazione e l’efficienza. Cifra record le 29 affiliazioni a federazioniive e valore aggiunto la convenzione con il sistema scolastico. Apprezzo che i progetti delle sedi asiano studiati a integrazione di ciò che a Dalmine non c’è, come i campi da tennis e la piscina.