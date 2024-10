Screenworld.it - Il Gladiatore 3: Ridley Scott è già al lavoro sul sequel, nuovi dettagli in arrivo

Leggi tutta la notizia su Screenworld.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) IlII non è ancora arrivato al cinema, maè già all’opera con la sceneggiatura del terzo. Il regista, infatti, ha rivelato a Total Film di essere in ottima forma per scrivere: “Ho già scritto 8 pagine. Ho pronto qualcosa che possa lasciare un’ottima impronta“. Una notizia magnifica per i fan del film originale poiché non dovranno aspettare troppo a lungo per vedere il nuovo capitolo. Già il mese scorso, durante l’intervista per Premiere, aveva già dichiarato di essere alsul terzo, sottolineando la sua intenzione di realizzare una trilogia. Il regista ha spiegato di aver dato il via alla storia con un finale per Il2 che ricorda Il Padrino, in cui Michael Corleone si ritrova con un ruolo che non desiderava, domandandosi: “E ora Padre, cosa faccio?”.