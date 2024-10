“I segreti del Castello”, un nuovo gioco per famiglie al Castello Dentice di Frasso (Di mercoledì 9 ottobre 2024) CAROVIGNO - Domenica 13 ottobre, alle ore 10 presso il Castello Dentice di Frasso di Carovigno si terrà “I segreti del Castello”, un gioco di investigazione per famiglie.I professionisti dell’Associazione le Colonne, condurranno i visitatori attraverso una nuova esperienza per famiglie Brindisireport.it - “I segreti del Castello”, un nuovo gioco per famiglie al Castello Dentice di Frasso Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) CAROVIGNO - Domenica 13 ottobre, alle ore 10 presso ildidi Carovigno si terrà “Idel”, undi investigazione per.I professionisti dell’Associazione le Colonne, condurranno i visitatori attraverso una nuova esperienza per

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“I segreti del Castello”, un nuovo gioco per famiglie al Castello Dentice di Frasso - CAROVIGNO - Domenica 13 ottobre, alle ore 10 presso il Castello Dentice di Frasso di Carovigno si terrà “I segreti del Castello”, un gioco di investigazione per famiglie. (brindisireport.it)

Io non rischio: anche Città di Castello aderisce alla campagna nazionale - Il 13 ottobre, in contemporanea con altre città italiane e in occasione della Giornata Internazionale per la riduzione dei rischi da disastro, a partire dalle o ... (www3.saturnonotizie.it)

Mafia, il nipote di Vincenzo Agostino: "Adesso tutta la verità sull'omicidio di mio zio Nino" - Nino Morana - senza nascondere la tristezza - dopo la sentenza di condanna all'ergastolo per Gaetano Scotto ha ammesso: "Oggi mio nonno avrebbe finalmente tagliato la barba". L'appello al boss: "Ora d ... (palermotoday.it)