Highlights e gol Valerenga-Juventus 0-1: Women’s Champions League 2024/2025 (VIDEO) (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Valerenga-Juventus 0-1, match valido per la Women’s Champions League 2024/2025. Alla Vallhall Arena di Oslo le bianconere riescono ad avere la meglio delle norvegesi grazie a un guizzo di Sofia Cantore nel primo tempo. Non una prova esaltante a livello tecnico per le piemontesi, che più volte sprecano occasioni e allo stesso tempo rischiano di subire gol, ma alla fine arrivano tre punti d’oro in questo esordio nel girone. Di seguito ecco le immagini salienti. GLI Highlights DI Valerenga-Juventus 0-1 SOFIA CANTORELALA LALAA LAA LAAASOFIA CANTOOREEE pic.twitter.com/OykrQnIwBe — cam (@stillherecc) October 9, 2024 Highlights e gol Valerenga-Juventus 0-1: Women’s Champions League 2024/2025 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ilcon glie i gol di0-1, match valido per la. Alla Vallhall Arena di Oslo le bianconere riescono ad avere la meglio delle norvegesi grazie a un guizzo di Sofia Cantore nel primo tempo. Non una prova esaltante a livello tecnico per le piemontesi, che più volte sprecano occasioni e allo stesso tempo rischiano di subire gol, ma alla fine arrivano tre punti d’oro in questo esordio nel girone. Di seguito ecco le immagini salienti. GLIDI0-1 SOFIA CANTORELALA LALAA LAA LAAASOFIA CANTOOREEE pic.twitter.com/OykrQnIwBe — cam (@stillherecc) October 9,e gol0-1:) SportFace.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Champions League femminile: Valerenga – Juventus 0-1 al 45’, ecco il gol! – VIDEO - Valerenga - Juventus 0-1 alla fine del primo tempo, un super gol di Sofà Cantore porta avanti le bianconere all’intervallo. (generationsport.it)

Champions League femminile, Valerenga – Juventus: formazioni ufficiali - VALERENGA – JUVENTUS FEMMINILE, ECCO TUTTE LE INFO: ORARIO, FORMAZIONI UFFICIALI E DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV. (generationsport.it)

Bayern vs Arsenal LIVE: Women’s Champions League latest goals and updates as Mariona Caldentey scores opener - However, Group C is stacked with tricky opponents. Bayern have won all five of their matches in their domestic league this season and are full of confidence and pedigree since winning the Frauen ... (sports.yahoo.com)