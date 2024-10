Enogastronomia, cultura, sport e sociale per la decima edizione di Hostaria Verona: tutte le cose da sapere (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sarà un compleanno speciale per Hostaria Verona. Un’edizione straordinaria dedicata ai trecentomila visitatori di Hostaria 2015-2024. Dall’11 al 13 ottobre, torna dunque il Festival del Vino di Verona, che festeggia quest’anno la sua decima edizione. Tre giorni ricchi di assaggi, eventi e ospiti Veronasera.it - Enogastronomia, cultura, sport e sociale per la decima edizione di Hostaria Verona: tutte le cose da sapere Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sarà un compleanno speciale per. Un’straordinaria dedicata ai trecentomila visitatori di2015-2024. Dall’11 al 13 ottobre, torna dunque il Festival del Vino di, che festeggia quest’anno la sua. Tre giorni ricchi di assaggi, eventi e ospiti

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Verona si ridisegna il centro storico in occasione della decima edizione di Hostaria - il Festival del Vino - Torna, dall’ 11 al 13 ottobre, Hostaria Verona, il Festival del Vino che festeggia quest’anno la sua decima edizione. E sigilla un decennio di storia con un annullo postale realizzato appositamente per l’occasione assieme a Poste Italiane. Per la prima volta, la tre giorni si aprirà con una... (Veronasera.it)