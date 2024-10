Quotidiano.net - Donald Trump mandò in gran segreto dispositivi per il test Covid-19 a Putin

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'ex presidente degli Stati Unititorna al centro dell'attenzione mediatica per un presunto gesto di generosità nei confronti del presidente russo Vladimir. Secondo quanto riportato in un nuovo libro del giornalista Bob Woodward,avrebbe segretamente inviato adeiper effettuare-19 nel 2020, in piena pandemia. La rivelazione shock Il libro "War" di Woodward, in uscita la prossima settimana, sostiene cheabbia spedito adeiAbbott per iquando questi erano ancora rari e preziosi. La notizia ha scatenato un acceso dibattito, considerando che in quel periodo molti americani faticavano ad accedere ai. La reazione del Cremlino In una svolta inaspettata, il Cremlino ha confermato parzialmente la storia.