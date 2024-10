Anteprima24.it - Al via bando Ripam per l’assunzione di 2.200 nuovi funzionari

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPrende il via oggi ildel concorsoperdi 2.200, nelle amministrazioni territoriali di Campania, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e presso il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud, indetto dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud. A renderlo noto Palazzo Chigi che ha chiarito che “l‘iniziativa del Governo, sostenuta dalla Commissione europea e finanziata con risorse europee e nazionali attraverso il Programma Nazionale Capacita’ per la Coesione 2021-2027, prevede contratti a tempo indeterminato, per personale aggiuntivo rispetto alla dotazione degli enti destinatari.