Viabilità, Associazione Medici di Famiglia: "Preoccupati per la salute dei residenti di Via Fontana Unica" (Di martedì 8 ottobre 2024) La Viabilità a Frosinone continua a far discutere. L'Associazione Medici di Famiglia per l'Ambiente e il Gruppo Consiliare FutuRa puntano il dito sulla situazione che si sta venendo a verificare nella parte bassa del capoluogo, specialmente in via Fontana Unica."La nuova Viabilità Frosinonetoday.it - Viabilità, Associazione Medici di Famiglia: "Preoccupati per la salute dei residenti di Via Fontana Unica" Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Laa Frosinone continua a far discutere. L'diper l'Ambiente e il Gruppo Consiliare FutuRa puntano il dito sulla situazione che si sta venendo a verificare nella parte bassa del capoluogo, specialmente in via."La nuova

Lo psicologo Lazzari : “Il bonus è utile - ma non basta. La scuola e la medicina di famiglia devono essere il primo filtro di prevenzione e promozione delle risorse psicologhe” - . La scuola e la medicina di famiglia devono essere il primo filtro di prevenzione e promozione delle risorse psicologhe” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Questa è la denuncia di David Lazzari, presidente del Cnop, in apertura del convegno "Ritrovare l'umano" organizzato a Roma ... (Orizzontescuola.it)

Salute : vaccini per Covid e influenza anche presso medici di famiglia e pediatri - Vaccinazione contro l’influenza e il Covid-19 in corso in Toscana. Per gli anziani delle Rsa è iniziata il 1° ottobre, mentre da lunedì 7 ottobre ci si potrà vaccinare invece presso l’ambulatorio del proprio medico di famiglia o pediatra di libera scelta. I due vaccini sono offerti... (Pisatoday.it)

Covid e influenza - si parte domani. Vaccini dai medici di famiglia. Le regole per fragili e over 60 - Se l’anno scorso i risultati non furono quelli auspicati dalle autorità sanitarie, con solo il 63,3% degli over 65 anni del territorio della Asl Toscana Centro, quest’anno la Regione conta di raggiungere un pubblico più esteso. Tutti potranno richiederle entrambe sia all’ambulatorio del proprio ... (Lanazione.it)