Uragano Milton sulla Florida La peggiore tempesta degli ultimi 100 anni

In Florida è in arrivo l'Uragano Milton. "Partite immediatamente, è una questione di vita o di morte", le parole di Biden secondo cui si tratta della peggiore tempesta in Florida degli ultimi 100 anni con un potenziale devastante. Servizio di Monica Di Loreto.

