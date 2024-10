Quotidiano.net - Una App per tutto: da fitness a dieta e meditazione. Boom del mercato dopo la pandemia

(Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ottobre 2024 – Ad accelerare vertiginosamente la loro diffusione ha contribuito senza dubbio il lockdown, che ha comportato la chiusura prolungata di palestre e centri per ildurante il periodo pandemico e costretto in tanti a ripiegare sulle app dedicate al benessere: basti pensare che, in Europa, il numero di download di tali applicazioni ha registrato un balzo in avanti pari a +46% dal 1° al 2° trimestre 2020, mentre i ricavi generati dal 2019 al 2020 sono cresciuti dell’86%. Ma il successo continua: i soli acquisti in app, registrati in Europa nel 2023, hanno generato ricavi per 420 milioni di dollari (+9% su base annua): l’effetto-traino è stato assicurato dalle app per ciclismo, corsa ed escursionismo (con player leader come Strava, Kamoot e AllTrails). È quanto emerge dal nuovo report di Klecha & co.