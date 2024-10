Tre nuovi personaggi famosi nei filmati di Diddy: “Video compromettenti” (Di martedì 8 ottobre 2024) La settimana scorsa l’avvocato Ariel Mitchell-Kidd (che rappresenta una delle vittime di Sean Combs) ha dichiarato che alcuni individui loschi l’avrebbero contattata per venderle un filmato in cui si vede un vip di prima categoria mentre si intrattiene con Diddy. L’avvocata ieri è tornata in tv e ha rivelato che gli stessi individui l’avrebbero ricontattata perché sarebbero in possesso di altri filmati, dove pare appaiano altri tre personaggi famosi. Tre personaggi famosi nei Video privati di Diddy, le parole di Ariel Mitchell Kidd. L’avvocata americana ha spiegato di aver visto solo uno dei tre filmati in questione, dove si vedrebbe bene il volto di questo vip (anche più famoso di Diddy). La Mitchell ha aggiunto che i Video degli altri tre personaggi famosi le sono solo stati descritti. “Gli individui che mi hanno contattato per la vendita di un filmato hanno aggiunto altre cose. Biccy.it - Tre nuovi personaggi famosi nei filmati di Diddy: “Video compromettenti” Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di martedì 8 ottobre 2024) La settimana scorsa l’avvocato Ariel Mitchell-Kidd (che rappresenta una delle vittime di Sean Combs) ha dichiarato che alcuni individui loschi l’avrebbero contattata per venderle un filmato in cui si vede un vip di prima categoria mentre si intrattiene con. L’avvocata ieri è tornata in tv e ha rivelato che gli stessi individui l’avrebbero ricontattata perché sarebbero in possesso di altri, dove pare appaiano altri tre. Treneiprivati di, le parole di Ariel Mitchell Kidd. L’avvocata americana ha spiegato di aver visto solo uno dei trein questione, dove si vedrebbe bene il volto di questo vip (anche più famoso di). La Mitchell ha aggiunto che idegli altri trele sono solo stati descritti. “Gli individui che mi hanno contattato per la vendita di un filmato hanno aggiunto altre cose.

