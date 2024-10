Oasport.it - Tiro a volo: Italia, i qualificati alle Finals di Coppa del Mondo. Ci sono Rossetti e Bacosi

(Di martedì 8 ottobre 2024) L’ultimo appuntamento di un’intensissima stagione si sta avvicinando per ilinternazionale che a Nuova Delhi, in India, vivrà ledelladel2024. Sulle pedane asiatiche, dal 13 al 18 ottobre, i migliori tiratori di ogni singola specialità saranno infatti impegnati per andare a caccia della “Sfera di Cristallo” che ogni anno viene messa in palio al termine dell’annata. Per quanto riguarda l’, da sempre una delle nazioni di riferimento della disciplina, saranno ben 6 iall’appuntamento indiano: 2 provenienti al trap e 4 dallo skeet, suddivisi fra 4 donne e 2 uomini.