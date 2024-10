Riqualificazione di piazza Turi Ferro, Tudisco (Mio Italia): "Parcheggi eliminati senza confronto con gli esercenti" (Di martedì 8 ottobre 2024) Sugli annunciati lavori di Riqualificazione di piazza Turi Ferro (già Santo Spirito) interviene con una nota il presidente provinciale del sindacato commercianti “Mio Italia” Roberto Tudisco. “Venire a sapere dei lavori di Riqualificazione di piazza Turi Ferro, nel quartiere San Berillo Cataniatoday.it - Riqualificazione di piazza Turi Ferro, Tudisco (Mio Italia): "Parcheggi eliminati senza confronto con gli esercenti" Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Sugli annunciati lavori didi(già Santo Spirito) interviene con una nota il presidente provinciale del sindacato commercianti “Mio” Roberto. “Venire a sapere dei lavori didi, nel quartiere San Berillo

