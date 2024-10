Pedopornografia, ass. capo Polizia di Stato: “Adescamento on line, lo scorso anno 352 denunce sul territorio” (Di martedì 8 ottobre 2024) Marco Domizi, assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, all'Adnkronos: "Perquisizioni ogni settimana" Sbircialanotizia.it - Pedopornografia, ass. capo Polizia di Stato: “Adescamento on line, lo scorso anno 352 denunce sul territorio” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Marco Domizi, assistentecoordinatore delladi, all'Adnkronos: "Perquisizioni ogni settimana"

Mattarella chiama il Capo della Polizia “Solidarietà ad agenti feriti a Roma” - – foto ufficio stampa Quirinale – (ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo . ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, secondo quanto si apprende, ieri sera ha chiamato il Capo della Polizia per esprimere solidarietà agli agenti feriti e apprezzamento per le ... (Unlimitednews.it)

Inferno dei pro Pal a Roma : 4 fermi - un arresto - 34 agenti feriti. Mattarella chiama il capo della polizia - I nostri agenti, con molta professionalità , sanno come gestire queste situazioni per garantire la sicurezza anche agli altri cittadini ma è una vergogna che una manifestazione, peraltro non autorizzata, debba sfociare nella violenza.  Da fonti di polizia, si apprende che 150 persone per non farsi ... (Secoloditalia.it)

Corteo pro Palestina - a Roma decine di agenti feriti : solidarietĂ di Mattarella al capo della polizia - Secondo quanto si apprende salgono a 34 gli operatori di polizia feriti, tra cui un dirigente della Polizia di Stato che ha riportato la frattura del bacino. Sono 4 le persone fermate di cui una in stato di arresto per essersi rese protagoniste di incidenti, oltre 200 allontanate prima della ... (Lapresse.it)