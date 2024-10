Parità di genere nel mondo del lavoro, domani all’Aquila imprese e istituzioni a confronto (Di martedì 8 ottobre 2024) Nella classifica del Global Gender Gap Index di luglio 2024 che misura il divario di genere in termini di partecipazione economica e politica, salute e livello di istruzione, l’Italia con un punteggio di 0,703 su 1, si posiziona all’ottantasettesimo posto a livello internazionale, perdendo ben otto posizioni rispetto all’anno precedente. Declinando tali parametri in un contesto europeo, il Bel Paese si colloca al trentasettesimo posto su quaranta, seguita da Ungheria, Repubblica Ceca e Turchia. Un rallentamento significativo nelle politiche volte alla riduzione del gender gap. A discutere di dati e normative saranno imprenditori, professionisti ed istituzioni che domani, mercoledì 9 ottobre, a partire dalle 16,30, al Teatro dell’Aquila di Fermo parteciperanno al convegno “No Gender Gap UNI Pdr 125: la Parità di genere nel mondo del lavoro”. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Nella classifica del Global Gender Gap Index di luglio 2024 che misura il divario diin termini di partecipazione economica e politica, salute e livello di istruzione, l’Italia con un punteggio di 0,703 su 1, si posiziona all’ottantasettesimo posto a livello internazionale, perdendo ben otto posizioni rispetto all’anno precedente. Declinando tali parametri in un contesto europeo, il Bel Paese si colloca al trentasettesimo posto su quaranta, seguita da Ungheria, Repubblica Ceca e Turchia. Un rallentamento significativo nelle politiche volte alla riduzione del gender gap. A discutere di dati e normative saranno imprenditori, professionisti edche, mercoledì 9 ottobre, a partire dalle 16,30, al Teatro dell’Aquila di Fermo parteciperanno al convegno “No Gender Gap UNI Pdr 125: ladineldel”.

W7-Deloitte - progressi per la parità di genere ma ancora ritardi - Secondo le stime del World Economic Forum, nonostante alcuni progressi in Europa, ci vorranno ancora 67 anni per raggiungere la piena parità di genere. È quanto emerge dal position paper di Deloitte in collaborazione con le W7 Chairs, presentato in occasione della Ministeriale di Matera sulle Pari ... (Unlimitednews.it)

Elisabetta prima regina del Belgio - un altro passo verso la parità di genere - L’avvicendamento si verificherà in un periodo all’insegna delle donne al potere in vari ruoli istituzionali nazionali e sovranazionali, ma questa riforma legislativa che ha garantito la parità di genere nella successione al trono belga nasce nel secolo scorso. Elisabetta del Belgio, figlia ... (Sbircialanotizia.it)

La presenza delle donne in giunta - continua la mobilitazione per la parità di genere in Sicilia - Superate le mille firme all’appello lanciato solo due giorni fa da un gruppo di venti donne, rappresentanti istituzionali in Sicilia a vari livelli e trasversali, per difendere la presenza di genere nelle Giunte comunali dell’isola. . . “Anche la Sicilia, come avviene ovunque oltre lo ... (Messinatoday.it)