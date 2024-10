Open House Napoli, all’Acen giovedì 10 la presentazione del VI festival dell’Architettura (Di martedì 8 ottobre 2024) giovedì 10 ottobre alle ore 11 nella sede Acen alla Riviera di Chiaia Palazzo Ruffo della Scaletta) si terrà la conferenza stampa di presentazione della VI edizione di Open House Napoli, il festival dell’Architettura in programma il 18, 19 e 20 ottobre 2024. Come ogni anno, Open House Napoli aprirà le porte di oltre 150 luoghi di straordinario interesse architettonico, spesso non accessibili al pubblico. Tra centro e periferie, dagli spazi istituzionali alle residenze private, dagli edifici del passato ai cantieri della città di domani: tre giorni di visite guidate gratuite alla scoperta dell’immenso patrimonio della città raccontato dagli oltre 400 volontari coinvolti. Al termine della conferenza, visita guidata in anteprima al Palazzo Ruffo della Scaletta, uno tra gli oltre 150 spazi da scoprire in questa nuova edizione del festival. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 8 ottobre 2024)10 ottobre alle ore 11 nella sede Acen alla Riviera di Chiaia Palazzo Ruffo della Scaletta) si terrà la conferenza stampa didella VI edizione di, ilin programma il 18, 19 e 20 ottobre 2024. Come ogni anno,aprirà le porte di oltre 150 luoghi di straordinario interesse architettonico, spesso non accessibili al pubblico. Tra centro e periferie, dagli spazi istituzionali alle residenze private, dagli edifici del passato ai cantieri della città di domani: tre giorni di visite guidate gratuite alla scoperta dell’immenso patrimonio della città raccontato dagli oltre 400 volontari coinvolti. Al termine della conferenza, visita guidata in anteprima al Palazzo Ruffo della Scaletta, uno tra gli oltre 150 spazi da scoprire in questa nuova edizione del

MD Logistics to Open State-of-the-art Dedicated Pharmaceutical Warehouse in Indiana - The North Area (about 18,500m2) will be converted into a state-of-the-art facility dedicated to life science and pharmaceutical products. jpg Indiana is known as the pharmaceutical manufacturing capital of the Midwest and is home to numerous pharmaceutical-related companies. ... (Liberoquotidiano.it)

Reopening party da Mind House : sul palco Mother Mother e Camilla B - Dopo una pausa per ricaricare le energie, la Mind house riapre le sue porte con una stagione ricca di musica, eventi e divertimento. Ogni sera si veste di nuovo, trasformandosi per offrire esperienze sempre diverse. Il primo appuntamento è venerdì 4 ottobre. Sul palco due artiste d'eccezione... (Palermotoday.it)

"Farine autentiche" - open house al Molino sul Clitunno per i 40 anni di attività della famiglia Marani - . Al via il 28 settembre l’open house “Farine autentiche” di Molino sul Clitunno che celebra l’importante traguardo dei 40 anni di attività molitoria della famiglia Marani. . Un momento significativo che l’azienda ha voluto festeggiare aprendo ai propri clienti, fornitori, e addetti al ... (Perugiatoday.it)