Mosca avanza e avverte: "Cambierà la guerra". I droni ucraini contro Belgorod (Di martedì 8 ottobre 2024) Le forze di Mosca sono riuscite a penetrare nella città di Teretsk dove si combatte all'ingresso di ogni edificio. Kiev continua a prendere di mira Belgorod e il Mar Nero Ilgiornale.it - Mosca avanza e avverte: "Cambierà la guerra". I droni ucraini contro Belgorod Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Le forze disono riuscite a penetrare nella città di Teretsk dove si combatte all'ingresso di ogni edificio. Kiev continua a prendere di mira Belgorod e il Mar Nero

