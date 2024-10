Mister X, l’uomo che indovina i risultati di calcio a quote impossibili: domenica ne ha beccate due a quota 133 (Di martedì 8 ottobre 2024) Mister X, l’uomo che indovina i risultati di calcio a quote impossibile: domenica ne ha beccate due a quota 133 L’imprevedibilità del calcio, e dello sport in generale, è qualcosa di risaputo. Ma c’è qualcuno che, sfidando questa legge non scritta, riesce con una frequenza impressionante ad anticipare il futuro. Mister X, celebre tipster del team di Hub Affiliations, è riuscito in una formidabile previsione nel pomeriggio di domenica. Alle 14:45 infatti ha pubblicato all’interno del proprio canale privato su Telegram un suggerimento di giocata praticamente visionario: due risultati esatti, Ajax-Groningen 3-1 a quota 10.25 e Strasburgo-Lens 2-2 a 13, tutt’altro che scontati, per una quota complessiva di 133.25. Ilnapolista.it - Mister X, l’uomo che indovina i risultati di calcio a quote impossibili: domenica ne ha beccate due a quota 133 Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di martedì 8 ottobre 2024)X,chediimpossibile:ne hadue a133 L’imprevedibilità del, e dello sport in generale, è qualcosa di risaputo. Ma c’è qualcuno che, sfidando questa legge non scritta, riesce con una frequenza impressionante ad anticipare il futuro.X, celebre tipster del team di Hub Affiliations, è riuscito in una formidabile previsione nel pomeriggio di. Alle 14:45 infatti ha pubblicato all’interno del proprio canale privato su Telegram un suggerimento di giocata praticamente visionario: dueesatti, Ajax-Groningen 3-1 a10.25 e Strasburgo-Lens 2-2 a 13, tutt’altro che scontati, per unacomplessiva di 133.25.

Radio Goal-Troppe partite ravvicinate. Oggi il calcio non è più uno sport. Napoli - Conte è l’uomo dei sogni - E’ un giocatore affermato anche da un punto di vista internazionale, ma giocando a singhiozzo e cambiando sempre collocazione non lo aiuta”. Non bisogna sottovalutare il risultato di ieri, per me gli azzurri hanno la rosa più profonda del campionato. Raspadori deve fare una riflessione con sè ... (Terzotemponapoli.com)

Atalanta-Arsenal 0-0 - le pagelle di CalcioWeb : l’uomo Raya in porta - Retegui impreciso - Nel finale le squadre si accontentano e il risultato non cambia. 5, Timber 6 (dal 73? Calafiori s. Hien voto 7: mette il fisico contro Havertz e Martinelli. 5: la solita partita di copertura e spinta sulla fascia. Si è conclusa la partita della 1ª giornata di Champions League tra Atalanta e ... (Calcioweb.eu)

Addio all’uomo dei derby. Pagani - una vita nel calcio - Nel giorno del primo anniversario della scomparsa di Mister Carletto Mazzone e dello straordinario difensore Francesco Scorsa, il calcio Piceno ha infatti dovuto piangere la scomparsa di un altro capitano bianconero: l’indimenticato difensore Abramo Pagani. Elegante in campo, ma anche molto ... (Ilrestodelcarlino.it)