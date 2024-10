Maltempo, allerta meteo rossa in Veneto e arancione per temporali domani 9 ottobre: le regioni a rischio (Di martedì 8 ottobre 2024) rischio forti precipitazioni, venti forti e temporali diffusi con rischio esondazioni anche per domani, mercoledì 9 ottobre: òa Protezione civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando un'allerta meteo rossa su Veneto. Sarà poi allerta arancione su cinque regioni e allerta gialla su dodici regioni. Fanpage.it - Maltempo, allerta meteo rossa in Veneto e arancione per temporali domani 9 ottobre: le regioni a rischio Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024)forti precipitazioni, venti forti ediffusi conesondazioni anche per, mercoledì 9: òa Protezione civile ha diramato un avviso di condizionirologiche avverse valutando un'su. Sarà poisu cinquegialla su dodici

Meteo - allerta rossa in alcune Regioni del Nord. Emilia Romagna osservata speciale - Maltempo in Italia, scatta l’allerta rossa in alcune Regioni del Nord. 00 l’allerta rossa si è spostata sullo spezzino mentre è presente, anche se gialla, anche nel savonese. Proprio Zaia ha sottolineato: “La preoccupazione riguarda soprattutto le zone rese più fragili da quelle che sono state le ... (Notizie.com)

Maltempo e allerta meteo rossa oggi - esonda fiume a Genova : strade allagate e scuole chiuse - Ondata di maltempo sull'Italia dove oggi è allerta meteo rossa su Liguria e Lombardia. A Genova esondato il rio Fegino con allagamenti in strada. Scuole chiuse in molti comuni a causa di una allerta arancione su sette regioni e allerta gialla su tredici regioni.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Allerta meteo rossa per domani : quali sono le regioni a rischio temporali e venti forti - Ecco il dettaglio per le diverse aree del Paese: Nord: Piogge intense e temporali fin dalle prime ore del mattino, inizialmente concentrati sul Nord-Ovest, in particolare sulla Liguria, con rapida estensione al resto del settentrione. Questo allarme di massima criticità riguarda il rischio ... (Thesocialpost.it)