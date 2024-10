Lanazione.it - L’offerta autunnale di FS Treni Turistici Italiani, società del Gruppo FS Italiane, si arricchisce

(Di martedì 8 ottobre 2024) Arezzo, 8 ottobre 2024 –di FSdelFS, sidi un’importante novità: l’Espresso diurno Roma–Assisi sarà prolungato fino a Firenze per tutti i collegamenti domenicali, dal 13 ottobre al 1° dicembre, e fino ad Arezzo per i viaggi in programma di sabato dal 12 al 30 novembre. La partenza del Roma Termini-Arezzo è prevista alle 10.05 con arrivo alle 13.55, mentre il ritorno sarà alle 17.04 con arrivo alle 21.35. I viaggi da Roma Termini a Firenze, invece, partiranno alle 8.30 con arrivo alle 13.13, mentre il ritorno è previsto alle 14.09 con arrivo alle 19.10. Il treno fermerà a Perugia e Arezzo; località che vanno ad aggiungersi a Terni, Spoleto, Foligno, Spello e Assisi.