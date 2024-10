Landini: “Patrimoniale? Ci siamo rotti le scatole, bisogna prendere i soldi da chi ne ha di più” (Di martedì 8 ottobre 2024) “Questo piano straordinario di bilancio strutturale messo a punto dal governo è una scelta semplicemente di subire la logica dell’austerità. siamo di fronte a un piano che nei prossimi anni indica tagli e sacrifici. I soldi bisogna andarli a prendere dove sono e i soldi sono nell’evasione fiscale, e nel non aver tassato le rendite finanziarie e immobiliari. Il governo, anziché fare tagli di spese, affronti il tema di come aumentare le entrate a partire dall’andare a prendere i soldi dove sono”. Così il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, in Piazza della Rotonda a Roma al presidio Cgil-Uil contro il collegato lavoro. L'articolo Landini: “Patrimoniale? Ci siamo rotti le scatole, bisogna prendere i soldi da chi ne ha di più” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Landini: “Patrimoniale? Ci siamo rotti le scatole, bisogna prendere i soldi da chi ne ha di più” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) “Questo piano straordinario di bilancio strutturale messo a punto dal governo è una scelta semplicemente di subire la logica dell’austerità.di fronte a un piano che nei prossimi anni indica tagli e sacrifici. Iandarli adove sono e isono nell’evasione fiscale, e nel non aver tassato le rendite finanziarie e immobiliari. Il governo, anziché fare tagli di spese, affronti il tema di come aumentare le entrate a partire dall’andare adove sono”. Così il segretario generale della Cgil Maurizio, in Piazza della Rotonda a Roma al presidio Cgil-Uil contro il collegato lavoro. L'articolo: “? Cileda chi ne ha di più” proviene da Il Fatto Quotidiano.

