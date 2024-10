La Fiorentina trasloca dal Franchi già quest'anno? C'è l'ipotesi Castellani, l'Empoli apre (Di martedì 8 ottobre 2024) Restano ancora tanti punti da chiarire a Firenze per quello che riguarda il progetto di rifacimento dello stadio Artemio Franchi. In ogni caso, Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Restano ancora tanti punti da chiarire a Firenze per quello che riguarda il progetto di rifacimento dello stadio Artemio. In ogni caso,

Fiorentina-Milan 2-1 - triplice fischio al Franchi / RIVIVI LA DIRETTA - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 96' TRIPLICE FISCHIO! LA FIORENTINA BATTE 2-1 IL MILAN! 95' Giallo per Bove che trattiene Chukwueze. 94' Kayode si conquista un calcio di punizione vicino alla bandierina ed esulta come se avesse fatto gol. 93' TRAVERSA DI KEAN! Missile da fuori... (Firenzetoday.it)

Fiorentina Milan - al Franchi c’è anche il ct Spalletti : OSSERVA i giocatori ITALIANI prima della Nations League - Il ct sta infatti osservando i molti giocatori italiani in campo (in particolar modo i […]. Fiorentina Milan, al Franchi c’è anche il ct degli azzurri Luciano Spalletti: OSSERVA i giocatori ITALIANI prima della Nations League Sugli spalti dello stadio Franchi per assistere al ... (Calcionews24.com)