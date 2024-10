Il ginnasta azzurro Bartolini denuncia: “Aggredito sotto casa, il ladro ha preso tantissimi pugni” (Di martedì 8 ottobre 2024) “Milano è una città raccapricciante, sono stato Aggredito alle 20 sotto casa mia (per sfortuna del povero e sfigato ladro, anziché portarmi via il cellulare ha preso solo tantissimi pugni in faccia) mentre portavo il cane a fare i suoi bisogni”. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 8 ottobre 2024) “Milano è una città raccapricciante, sono statoalle 20mia (per sfortuna del povero e sfigato, anziché portarmi via il cellulare hasoloin faccia) mentre portavo il cane a fare i suoi bisogni”.

