Furto nel deposito di un’azienda di abbigliamento: presi (Di martedì 8 ottobre 2024) Monza, 8 ottobre 2024 – Avevano già messo le mani nel magazzino di una nota marca di abbigliamento. Un camion attendeva il carico di refurtiva. Alle ore 01.45 del 6 ottobre scorso gli agenti della polizia di Stato della Squadra Volanti della Questura di Monza e della Brianza sono intervenuti presso il deposito dell'azienda perché la vigilanza privata dello stabile aveva segnalato che l’allarme antintrusione era scattato improvvisamente, nonostante gli stessi avessero da poco effettuato il giro di perlustrazione previsto. Giunti immediatamente sul posto, gli agenti hanno notato strani movimenti e rumori all’interno del deposito, trovando la porta di ingresso del magazzino danneggiata. Ilgiorno.it - Furto nel deposito di un’azienda di abbigliamento: presi Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Monza, 8 ottobre 2024 – Avevano già messo le mani nel magazzino di una nota marca di. Un camion attendeva il carico di refurtiva. Alle ore 01.45 del 6 ottobre scorso gli agenti della polizia di Stato della Squadra Volanti della Questura di Monza e della Brianza sono intervenuti presso ildell'azienda perché la vigilanza privata dello stabile aveva segnalato che l’allarme antintrusione era scattato improvvisamente, nonostante gli stessi avessero da poco effettuato il giro di perlustrazione previsto. Giunti immediatamente sul posto, gli agenti hanno notato strani movimenti e rumori all’interno del, trovando la porta di ingresso del magazzino danneggiata.

