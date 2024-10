Clement Kimutai Kemboi trovato impiccato: un’altra tragica morte scuote il mondo dell’atletica (Di martedì 8 ottobre 2024) A 32 anni è morto Clement Kimutai Kemboi. L'atleta del Kenya era scomparso da giorni ed è stato trovato impiccato a un albero. Un 2024 doloroso per il mondo dell'atletica, che ha pianto le morti di Kiptum, Bett e Cheptegui. Fanpage.it - Clement Kimutai Kemboi trovato impiccato: un’altra tragica morte scuote il mondo dell’atletica Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) A 32 anni è morto. L'atleta del Kenya era scomparso da giorni ed è statoa un albero. Un 2024 doloroso per ildell'atletica, che ha pianto le morti di Kiptum, Bett e Cheptegui.

Atletica - Clement Kimutai Kemboi scompare in Kenya in circostanza misteriose - Dopo la scomparsa di Kipyegon Bett, morto a causa di un’insufficienza renale ed epatica, muore anche Clement Kimutai Kemboi: il 32enne è stato trovato impiccato a un albero come riportato da Daily Nation, quotidiano di Nairobi. twitter. Patrick, nel villaggio di Koisungur, a Iten. co/DSrUawbpkU pic. (Oasport.it)