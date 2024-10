Iltempo.it - "Trasparenza su tariffe e giusti investimenti". Sanità, la richiesta di Giorlandino

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) "Le recenti notizie apprese dalle indagini, ancora in corso, sul falso in bilancio dell'Ospedale pubblico "Le Molinette" di Torino, da cui starebbe emergendo che le entrate non coprivano i costi, denota la grave situazione finanziaria in cui versa lapubblica italiana, che non riesce a coprire le proprie spese". Lo scrive in una nota l'U.A.P., l'Unione delle maggiori sigle nazionali e regionali degli Ambulatori e Poliambulatori privati autorizzati e privati convenzionati. "Alla luce di tale quadro allarmante, l'U.A.P.