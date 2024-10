Tennis: Torneo Wuhan. Haddad Maia supera il primo turno (Di lunedì 7 ottobre 2024) La brasiliana piega in due set la statunitense Keys. Wuhan (CINA) - Beatriz Haddad Maia ha superato il primo turno del "Dongfeng-Voyah Open", ultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi totale pari a 3.221.175 dollari che si sta disputando sui campi in cemento di Wuhan, in Cina. La brasi Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Torneo Wuhan. Haddad Maia supera il primo turno Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) La brasiliana piega in due set la statunitense Keys.(CINA) - Beatrizhato ildel "Dongfeng-Voyah Open", ultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi totale pari a 3.221.175 dollari che si sta disputando sui campi in cemento di, in Cina. La brasi

WTA Wuhan su SuperTennis: vincono Haddad Maia e Fernandez - Un confronto fra Top 20 ha aperto la settimana del “Dongfeng-Voyah Open”, ultimo WTA 1000 della stagione, dotato di un montepremi di ... (sport.tiscali.it)

Tennis: Torneo Wuhan. Haddad Maia supera il primo turno - La brasiliana piega in due set la statunitense Keys.WUHAN (CINA) (ITALPRESS) - Beatriz Haddad Maia ha superato il primo turno del ... (sport.tiscali.it)

Shanghai Masters: Fritz, Dimitrov win rain-soaked second-round games - Two days after starting, seventh-ranked Taylor Fritz and 10th-ranked Grigor Dimitrov finally got to complete their second-round matches at the Shanghai Masters on Monday. (business-standard.com)