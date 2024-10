Ilfattoquotidiano.it - Strage di Erba, i giudici: “Prove solide” contro “dati frammentari”. Non c’è “nessuna prova nuova” che possa scagionare Rosa Bazzi e Olindo Romano

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Non c’erache potesse scardinare le tre sentenze di condanna per ladi. Idella Corte d’appello di Brescia in 88 pagine hanno spiegato perché non ci potrà essere un processo di revisione sulla mattanza avvenuta nella corte di via Diaz nella cittadina in provincia di Como l’11 dicembre del 2006 e perchérestano all’ergastolo. Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini furono trucidai vicini di casa che mal sopportavano la famiglia considerata rumoe con cui avevano una causa civile in corso. Quinta vittima del massacro Mario Frigerio, marito della Cherubini, sopravvissuto allo sgozzamento e testimone dell’accusa nei processii due imputati.