Liberoquotidiano.it - "Sonno da 14 giorni": lo scivolone di Che tempo che fa su Amadeus, svista tragica | Guarda

(Di lunedì 7 ottobre 2024)a Cheche fa ha parlato degli ascolti di "Chissà chi è". Lo ha fatto senza usare giri di parole. Ecco cosa ha detto davanti a Fabio Fazio accomodandosi nella poltroncina dello studio di Nove: "Ascolti di Chissà chi è? Sapevo che sarebbe andata così, sono in onda da 14e ho un contratto di 4 anni, mancano un po' di centinaia di puntate. Quando si inizia il percorso è come fare un viaggio nuovo in una rete nuova quindi è giusto dare ilalla trasmissione di rodare, di mettersi a posto e di far sapere alle persone che sono qua. Perché quando io ho fatto il tutorial del Nove, e mi hanno anche criticato, l'ho fatto per un motivo. Quando vado a fare la spesa, a portare il cane fuori, la gente mi ferma e mi chiede 'quando torni sul Nove?', ed io ‘signora ci sono già da due settimane'. Soprattutto quelli che hanno una certa età.