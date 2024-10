Si ritira uno dei più grandi sportivi di sempre, ha vinto 4 Mondiali (Di lunedì 7 ottobre 2024) La notizia ha sconvolto i tifosi, specialmente quelli più accaniti e la notizia arrivata è la peggiore possibile. Quando uno dei propri beniamini arriva al termine della propria carriera è sempre un giorno triste, che si tratti di uno sport abbastanza noto o meno. Probabilmente sul panorama italiano non è molto conosciuto, ma nel suo paese è una vera icona e la notizia del suo ritiro ha scosso la maggior parte dei tifosi. addio al grande campione (Lapresse) SerieAnewsNella sua categoria è un’autentica leggenda, ha vinto a più riprese e in qualsiasi modo possibile ma da qualche giorno ha detto ufficialmente basta. Stiamo parlando del campione di Mountain Bike Greg Minnaar, atleta che ha detto ufficialmente addio qualche giorno fa, il campione si è ritirato a 43 anni e dopo una carriera ricca di soddisfazioni. Leggi tutta la notizia su Serieanews.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) La notizia ha sconvolto i tifosi, specialmente quelli più accaniti e la notizia arrivata è la peggiore possibile. Quando uno dei propri beniamini arriva al termine della propria carriera èun giorno triste, che si tratti di uno sport abbastanza noto o meno. Probabilmente sul panorama italiano non è molto conosciuto, ma nel suo paese è una vera icona e la notizia del suo ritiro ha scosso la maggior parte dei tifosi. addio al grande campione (Lapresse) SerieAnewsNella sua categoria è un’autentica leggenda, haa più riprese e in qualsiasi modo possibile ma da qualche giorno ha detto ufficialmente basta. Stiamo parlando del campione di Mountain Bike Greg Minnaar, atleta che ha detto ufficialmente addio qualche giorno fa, il campione si èto a 43 anni e dopo una carriera ricca di soddisfazioni.

